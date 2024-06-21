Несколько районов Кубани подверглось массированной атаке беспилотников ВСУ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани в ночь с 20 на 21 июня подверглись массированной атаке украинских беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.

"В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке (...) - Темрюкский район, Ейский и Северский районы" - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, добавили в оперштабе.

Там уточнили, что в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет.

"Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. (...) Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - говорится в публикации.

Кроме того, дроны сбиты в поселке Афипском, разрушений нет, сообщили в оперштабе.