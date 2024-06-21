РФ усилила контроль на приграничных территориях из-за сообщений о вспышке холеры

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявил, что усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях в связи с сообщениями о вспышке холеры в подконтрольной Украине части Херсонской области, эпидситуация в РФ остается стабильной.

"В связи появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию", - говорится в сообщении ведомства.

"Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации.