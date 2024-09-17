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В аэропорту "Внуково" усилен контроль на случай выявления больных холерой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту "Внуково" на случай выявления больных холерой, за мигрантами из стран неблагополучной эпидемиологической обстановкой организовано меднаблюдение.

"Усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в Международном аэропорту "Внуково" с использованием сведений АИС "Периметр", которая позволяет в онлайн-режиме определять страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В случае выявления на борту воздушного судна больного с подозрением на холеру проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий госпитализацию больного и дезинфекционные мероприятия на воздушном судне", - сообщил сайт ведомства.

Кроме того, организовано медицинское наблюдение за иностранными мигрантами, прибывающими на территорию Москвы "из эпидемиологически неблагополучных по холере стран для осуществления трудовой деятельности".

Также усилен контроль за готовностью госпитальной и лабораторной баз медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой; приняты необходимые меры по повышению настороженности медицинских работников к выявлению случаев заражения.

Роспотребнадзор Внуково Москва
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