Песков назвал санкции США против "Касперского" приемом нечестной конкуренции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запрет, введенный Вашингтоном на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского", является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции Соединенных Штатов", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать решение Вашингтона о санкциях в отношении "Лаборатории Касперского".

"Они (США) прибегают к таким приёмам каждый раз", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, " Лаборатория Касперского" - это компания, которая "весьма и весьма конкурентна в соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов".