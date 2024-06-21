США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Администрация США вводит полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" из соображений национальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на министерство торговли.

"Мы объявляем, что после чрезвычайно тщательного расследования принимаем меры (...), которые запретят "Лаборатории Касперского" и всем ее филиалам, дочерним компаниям и материнской компании-учредителю предоставлять программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности и антивирусное программное обеспечение в любой точке США", - цитируют СМИ министра торговли Джину Раймондо.

Согласно документу Минторга, опубликованному в федеральном регистре, после 20 июля компании "Лаборатория Касперского" запрещено заключать какие-либо новые соглашения на территории США.

Компания может предоставлять существующим клиентам программное обеспечение для кибербезопасности и антивирусы до 29 сентября, но после этого "Лаборатория Касперского" не сможет предоставлять обновления для системы безопасности.

Как заявила журналистам Раймондо, решение было принято в связи с тем, что "Россия продемонстрировала, что у нее есть возможности и, более того, намерения использовать российские компании такие, как Касперский, для сбора личной информации американцев и превращения ее в оружие".

При этом представитель министерства заявил телеканалу CNN, что в окончательном решении "не указаны какие-либо конкретные случаи, когда российское правительство использовало программное обеспечение компании для сбора данных".

В "Лаборатории Касперского" знают о запрете своих продуктов Минторгом США и полагают, что такие действия поспособствуют развитию киберпреступности.

"Лаборатория Касперского" знает о решении Министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности", - говорится в заявлении компании.

В нем подчеркивается, что запрет "в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности". "Пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам", - отметили в "Лаборатории Касперского".

Там также заявили, что предлагали американским властям провести проверку своих продуктов третьей стороной, но Минторг принял решение об их запрете, "вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов".

"Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - резюмировали в "Лаборатории Касперского".