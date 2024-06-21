В "Лаборатории Касперского" заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость компании

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" заявили, что внесение ее руководителей в санкционный список Минфина США не повлияет на устойчивость компании, считают это решение необоснованным.

"Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - заявили "Интерфаксу" в компании.

Там добавили, что считают решение OFAC о персональных санкциях необоснованным.

"Этот шаг стал продолжением решений правительства США в отношении "Лаборатории Касперского", которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов", - сказали в "Лаборатории Касперского".

Там отметили, что "ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства".

США в пятницу включили в санкционные списки 12 россиян, которые являются сотрудниками "Лаборатории Касперского", сообщил ранее американский Минфин.

В частности, под санкции попали исполнительный директор "Лаборатории Касперского" Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с корпоративным бизнесом Кирилл Астрахань, директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев.

Раннее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что администрация президента Джо Байдена вводит полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" из соображений национальной безопасности.