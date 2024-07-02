ВТБ сообщил о росте продаж ипотеки в России в июне на 45% к маю

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в июне рост продаж ипотеки превысил 45% по сравнению с маем на фоне завершения льготной программы, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"По итогам июня продажи ипотеки в России могут составить 780 млрд рублей, увеличившись более чем на 45% к маю текущего года и почти на четверть к июню прошлого года", - говорится в сообщении.

Во втором полугодии аналитики банка ожидают снижение продаж ипотеки.

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, по итогам 2024 года продажи снизятся примерно на треть к 2023 году и достигнут 5,3-5,4 трлн рублей. Наибольшее сокращение ожидается в июле и августе.

Программа "Льготная ипотека с господдержкой" была запущена в 2020 году как мера поддержки строительной отрасли в период пандемии. 1 июля 2024 года она закончила свое действие. В апреле президент поручил продлить срок действия "Семейной ипотеки" до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. В июне он предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

За время действия "Льготной ипотеки" по оценкам "ДОМа.РФ" на июнь 2024 года было куплено порядка 84 млн кв.м жилья. Средний размер кредита по программе - 3,8 млн рублей. В первом полугодии 2024 года доля "Льготной ипотеки" в общей выдаче ипотечных кредитов составила 20%. Также в ДОМ.РФ сообщили о том, что за все время реализации программы выдано более 1,5 млн кредитов на сумму 6 трлн рублей.