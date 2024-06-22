Гидов и экскурсоводов в РФ обязали иметь QR-код

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида переводчика с 1 марта 2025 года должен будет размещаться "двухмерный штриховой код (QR-код), посредством которого обеспечивается переход на страницу единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содержащую сведения об аттестованных экскурсовода или гиде".