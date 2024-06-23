Российские военные за ночь нейтрализовали 33 дрона над четырьмя регионами РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о перехвате за ночь 33 украинских дронов над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области", - сообщило ведомство в воскресенье.

Ранее о массированной атаке беспилотников в ночь на воскресенье сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.