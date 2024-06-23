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Мирный житель ранен в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на село Новый Ропск Климовского района.

"Атаковали с помощью FPV-дронов село Новый Ропск Климовского района (...) Легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены два домовладения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.

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