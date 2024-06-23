За ночь над Брянской областью перехватили и уничтожили 30 беспилотников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тридцать беспилотников самолетного типа перехвачено и уничтожено за прошедшую ночь, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье угрозу атаки БПЛА объявляли в Воронежской и Липецкой областях, утром она была отменена.