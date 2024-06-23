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Число погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трех

Количество раненых выросло почти до 100 человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Три человека, включая двоих детей, погибли в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Ранее сообщалось о двоих погибших, включая одного ребенка.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Севастополь
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