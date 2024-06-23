Один полицейский погиб и шестеро ранены после стрельбы в Махачкале

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После нападения неизвестных на пост ДПС в Махачкале один сотрудник полиции погиб, еще шестеро ранены, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана.

По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале на улице Ермошкина.

Также стало известно о нападении на синагогу и церковь в Дербенте. Один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.