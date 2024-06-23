Оперативный штаб создан в Дагестане после стрельбы в Махачкале и Дербенте

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане создан оперативный штаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Объявлен план "Перехват". Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики", - написал Меликов в своем телеграм-канале, призвав граждан сохранять спокойствие.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали. На данный момент пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.