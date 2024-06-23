Охранник церкви в Махачкале и священник в Дербенте убиты при нападениях неизвестных

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Священник и охранник церкви погибли при нападениях неизвестных на церкви в Махачкале и Дербенте, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"По поступившей мне информации, отца Николая в Церкви в Дербенте убили. (...) Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли", - написал Хадулаев.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. Также стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Нападение на храмы в Дербенте и убийство полицейского будут расследоваться по статье УК РФ о террористическом акте.