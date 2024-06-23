Патрульный автомобиль подожгли в Махачкале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - МВД Дагестана призывает жителей региона оставаться дома и не выходить без острой необходимости после нападений в Дербенте и Махачкале.

"На улице Орджоникидзе в Махачкале. Подожжен патрульный автомобиль ППС. Убедительная просьба к жителям, оставайтесь дома, не выходите без острой необходимости!" - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Двое боевиков в Махачкале ликвидированы.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.