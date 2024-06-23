Массовые мероприятия отменены в дагестанском Дербенте после теракта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Дербента отменили все массовые мероприятия в городе, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

"Все массовые мероприятия, в том числе фонтанное шоу, в Дербенте отменены", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призвали оставаться дома.

В воскресенье вечером неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По последним данным, шестеро полицейских погибли, еще 23 получили ранения. Синагога и церковь в Дербенте сожжены.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале.

В Дагестане введен режим КТО.