МВД Дагестана подтвердило гибель священника в Дербенте

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - При нападении боевиков на церковь в Дербенте убит священник, информация о гибели второго священнослужителя не подтверждена, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"В Дербенте в Церкви убит 66-летний батюшка. Информация о том, что убит и второй священнослужитель, на данный момент не подтверждена", - говорится в сообщении.

Неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По последним данным, шестеро полицейских погибли, еще 23 получили ранения. Синагога и церковь в Дербенте сожжены.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале. В МВД подтвердили гибель священнослужителя в Дербенте.

Двое боевиков ликвидировано, еще двое задержаны.

Возбуждены уголовные дела о теракте. Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.