МВД Абхазии установило личность стрелявшего на российско-абхазском КПП

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Установлена личность открывшего стрельбу на территории КПП Псоу на российско-абхазской границе, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавшего, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что огнем из автоматического оружия убит один человек, трое пострадали. Среди раненых есть ребенок.

"Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г.р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г.р. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 г.р. с ранением в область ноги и 1995 г.р. с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Раненые доставлены в больницу.

Ранее глава МВД республики Роберт Киут также сообщил журналистам о том, что все участники происшествия являются жителями Абхазии.