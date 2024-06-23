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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Личности всех участников стрельбы на российско-абхазском КПП установлены

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Личности всех участников стрельбы рядом с зоной таможенного контроля на КПП "Псоу" установлены, они объявлены в розыск, заявил "Интерфаксу" в воскресенье секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

"Фигуранты будут задержаны и понесут наказание", - сказал он, добавив, что "никакой угрозы для российских туристов, находящихся на отдыхе в республике нет".

Шамба также отметил, что "абхазский таможенный пост работает в обычном режиме, никаких задержек автомобильного транспорта, пресекающего абхазо-российскую границу в обеих направлениях нет".

Ранее пресс-служба МВД республики сообщила о том, что установлена личность открывшего стрельбу.

По данным пресс-службы ведомства сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55.

В ведомстве уточнили, что огнем из автоматического оружия убит один человек, трое пострадали. Среди раненых есть ребенок.

Глава МВД республики Роберт Киут сообщил журналистам о том, что все участники происшествия - жители Абхазии.

Абхазия Россия Псоу
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