Напавших на синагогу и церковь в Дагестане проверят на связь с международным терроризмом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Боевики, совершившие нападения в дагестанском Дербенте, могут быть связаны с международными террористическими организациями, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестные боевики напали на синагогу и православный храм в Махачкале и Дербенте, после чего вступили в перестрелку с полицией.

По данным НАК, среди сотрудников правоохранительных органов есть погибшие и пострадавшие. В этих городах введен режим КТО. Возбуждено дело по статье о теракте.