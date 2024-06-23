В Дагестане введен режим КТО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о введении режима контртеррористической операции после нападения на храмы, синагогу и полицейских в Дагестане.

"В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - сообщили в НАК.

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