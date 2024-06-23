Число пострадавших от ракетной атаки по Севастополю увеличилось до 151 человека

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - От ракетной атаки вооруженных сил Украины по Севастополю в воскресенье днем пострадал уже 151 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По информации на 21:00, погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что лично объехал больницы с пострадавшими и убедился в оказании необходимой помощи.

Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией из-за ракетной атаки ВСУ по городу, сообщил ранее Развожаев.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.