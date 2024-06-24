Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

Теракты в Дербенте и Махачкале, пострадавшие после удара по Севастополю, стрельба на российско-абхазской границе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В воскресенье террористы напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В результате погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей, шесть боевиков уничтожены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Трое ликвидированных боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики, чиновник задержан. По данным МВД республики, госпитализированы 16 человек - 13 полицейских и трое гражданских. Дагестанским СУ СК возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ). В регионе объявлен трехдневный траур.

- Число пострадавших от ракетной атаки по Севастополю увеличилось до 151 человека, четверо погибли, 82 госпитализированы. Понедельник объявлен в городе днем траура.

- Личности всех участников стрельбы на российско-абхазском КПП "Псоу" установлены, они объявлены в розыск. "Никакой угрозы для российских туристов, находящихся на отдыхе в республике нет", заявил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

- США предупредили Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт на Ближнем Востоке. Американские военные считают, что Иран склонен поддерживать ливанскую шиитскую группировку "Хезболла" активнее, чем ХАМАС.

- Эммануэль Макрон раскритиковал оппонентов в преддверии внеочередных парламентских выборов во Франции. Прежде всего объектом критики французского президента стало лидирующее в опросах "Национальное объединение" и его союзники, которые, по словам Макрона, "раскалывают нацию". С другой стороны, глава государства выдвигает обвинения коалиции левых, которые, по его мнению, далеко зашли в поддержке Палестины.

- Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов, члены экипажа травмированы. Тем не менее судно продолжило движение по намеченному маршруту.