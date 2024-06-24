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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 13:50

Пятеро жителей Грайворона ранены при повторном обстреле ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Город Грайворон Белгородской области попал под повторный обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"У одного мужчины осколочные ранения (...), медиками Грайворонской ЦРБ проводится операция по извлечению осколков. Одну женщину с осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, повреждения выявлены в двух частных домовладениях, четырех автомобилях, одном коммерческом объекте. Также зафиксирован повторный прилет на территории автотранспортного предприятия.

"Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в селах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хуторе Тополи. Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.

Ранее в понедельник он сообщил о ранении трех мирных жителей при обстреле со стороны Украины города Грайворон. Также есть повреждения в шести частных домовладениях и двух гаражах.

Белгород Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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