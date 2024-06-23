Поиск

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Села Грузское, Безымено, Дубовое и Демидовка Белгородской области подверглись атаке дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки трех беспилотников повреждено два частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате прилета в одном из домовладений произошло возгорание кровли, однако пожар уже ликвидирован.

В РоссииОдин человек погиб и трое ранены из-за атаки дронов ВСУ на город ГрайворонЧитать подробнее

"В селе Безымено Грайворонского городского округа после двух сбросов снарядов с беспилотников поврежден один коммерческий объект торговли. В поселке Дубовое Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе повреждено одно частное домовладение. В результате обстрела села Демидовка Краснояружского района поврежден объект системы водоснабжения", - сообщил глава региона.

Оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об атаке украинских дронов на город Грайворон, один человек погиб и трое пострадали.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело по статье "теракт" в связи с украинским обстрелом Севастополя

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Севастополь ракетами ATACMS

Число погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трех

Два жителя Севастополя погибли при ракетной атаке ВСУ

В Севастополе 14 человек пострадали от осколков сбитых воздушных целей

Крымский мост открыт для автотранспорта

Крымский мост открыт для автотранспорта

Один человек погиб и трое ранены из-за атаки дронов ВСУ на город Грайворон

Корабли "Иван Грен" и "Кондопога" отрабатывают совместное маневрирование в Баренцевом море

Корабли "Иван Грен" и "Кондопога" отрабатывают совместное маневрирование в Баренцевом море
Военная операция на Украине

За ночь над Брянской областью перехватили и уничтожили 30 беспилотников

Осужденный на Украине митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Кирилла

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });