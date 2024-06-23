Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Села Грузское, Безымено, Дубовое и Демидовка Белгородской области подверглись атаке дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки трех беспилотников повреждено два частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате прилета в одном из домовладений произошло возгорание кровли, однако пожар уже ликвидирован.

"В селе Безымено Грайворонского городского округа после двух сбросов снарядов с беспилотников поврежден один коммерческий объект торговли. В поселке Дубовое Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе повреждено одно частное домовладение. В результате обстрела села Демидовка Краснояружского района поврежден объект системы водоснабжения", - сообщил глава региона.

Оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об атаке украинских дронов на город Грайворон, один человек погиб и трое пострадали.