Три человека пострадали при детонации дрона ВСУ под Шебекино

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях при падении украинского дрона в Шебекинском городском округе.

"В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе упал и сдетонировал возле дороги. В результате атаки пострадали трое мирных жителей - у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавшие доставлены в больницу Белгорода.