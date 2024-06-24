Туроператоры сообщили, что отказов от туров в Крым почти нет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские организованные туристы почти не отказываются от туров в Крым, также нет путешественников, пожелавших досрочно завершить отдых в связи с ракетной атакой на Севастополь, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Пока аннуляций нет, но ситуация может измениться, какие-то отмены наверняка будут как реакция на произошедшее. Но надо понимать, что Севастополь - не туристический регион: 95% туристов отдыхают в курортных зонах, а Севастополь иногда посещают в однодневных экскурсиях. Доля города в экскурсионных программах и так невелика, а сейчас, скорее всего, еще сократится", - сообщил глава регионального отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Алеан", никто из отдыхающих в Севастополе туристов не захотел уехать досрочно, аннуляций туров нет.

"В районе Севастополя находятся 15 наших туристов. У них все штатно - никто не захотел прервать отпуск раньше срока. Отмен или запросов на перенос туров также не наблюдаем. В долгосрочной перспективе нет предпосылок, чтобы аннуляции приняли массовый характер и повлияли на сезон", - сообщила глава пресс-службы туроператора Ирина Романова.

В "Интуристе" также рассказали, что на утро понедельника массовых аннуляций нет.

"Возможно, туристам нужно время, чтобы принять решение. При аннуляции поездок в Крым компенсация будет выплачиваться без штрафов, по согласованию с местными отелями. Они очень гибкие в этом плане", - сказали в компании.

По прогнозам туроператоров, трагедия в Севастополе может не оказать серьезного влияния на спрос, так как планирующие поездки в Крым туристы знают о потенциальных рисках.

"Мы прогнозируем, что, если ситуация нормализуется, спрос останется примерно на прежнем уровне", - добавили в "Интуристе".

Как ранее сообщал РСТ, спрос на отдых в Крыму у туроператоров в этом году вырос на 20-30% по сравнению с 2023 годом. По данным министерства курортов и туризма Крыма, в 2023 году полуостров посетило 5,2 млн туристов.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки с применением американских ракет на Севастополь в воскресенье погибли четыре человека, включая двух детей. Пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы.