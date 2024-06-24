В РСТ заявили, что туры в Крым и Дагестан будут аннулировать с учетом понесенных расходов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Туристы при желании аннулировать оплаченные туры в Крым или Дагестан, согласно действующему законодательству, смогут вернуть средства с учетом понесенных туроператорами расходов, но каждый случай будет рассматривать индивидуально, сообщил в понедельник журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Если опасность пребывания туристов в Дагестане или любом другом месте не была официально подтверждена решениями или рекомендациями органов власти, то аннуляция туров в случае отказа производится на общих основаниях, то есть с учетом расходов, фактически понесенных в целях исполнения договора. В таких ситуациях каждый случай рассматривается индивидуально. Как правило, туроператоры идут навстречу туристам, но в цене тура есть услуги гостиницы, перевозчика, и от их позиции зависит сумма возврата", - сказал Мохов.

Вице-президент РСТ напомнил, что, по действующему закону о туристской деятельности, при возникновении угрозы жизни и здоровью туристов в месте их временного пребывания они вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта. В таких случаях туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Мохов подчеркнул, что турбизнес в любом случае будет максимально идти навстречу туристам и минимизировать их потери либо предложит альтернативные условия поездки.

Ранее в Минэкономразвития РФ туроператорам и отельерам рекомендовали не взимать штрафы с туристов за отмену туров в Крым и Дагестан.

В результате украинской атаки с применением американских ракет на Севастополь в воскресенье погибли четыре человека, включая двух детей. Пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы.

Также стало известно, что в воскресенье вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. По последним данным, в результате погибли 20 человек.