Пожар охватил четыре этажа НИИ "Платан" в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Четыре верхних этажа горят в административном здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в понедельник.

По уточненной информации, огонь распространился с пятого по восьмой этаж. "Усилия сосредоточены на спасении людей и тушении пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по тушению осложняет высокая температура и сильное задымление.

К ликвидации пожара привлечены 72 человека и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что горит восьмиэтажное административное здание на территории промзоны по адресу: городской округ Фрязино, Заводской проезд, д.2. По информации ведомства, в горящем здании остаются девять человек, одного человека удалось спасти. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там могут находиться семь человек.