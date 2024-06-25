АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Продажи туров в Крым снизились в понедельник на 20%, во вторник туроператоры ожидают роста доли отмены уже приобретенных туров, которая пока не превышает 1%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры отмечают снижение темпов продаж, но оно характерно для первых дней после кризисных ситуаций. В среднем за понедельник было отменено не более 10-15 заявок на Севастополь и Крым у каждого из крупных туроператоров, это около 1% туров. По их прогнозам, пик отмены туров может прийтись на 25 июня - такие решения обычно не принимаются быстро", - говорится в сообщении.

В компании "Ателика", отели которой расположены в Алуште, Судаке и Феодосии, рассказали, что 24 июня были единичные случаи аннуляций. Большинство из них не были связаны с вопросами безопасности.

"Бронирования сегодня идут на уровне прошлой недели, снижения темпов мы не видим. Более того, в некоторых отелях на начало июля уже нет свободных номеров", - рассказал гендиректор сети "Ателика" Алексей Высоканов.

Всего, как ожидают туроператоры, будет отменено 3-5% заездов на ближайшие даты.

"Большинство туроператоров гарантируют возврат средств туристам за аннулированные туры. В некоторых компаниях отмечают, что каждый тур и отель рассматриваются индивидуально", - отмечают в АТОР.

В результате атаки ВСУ на Севастополь в минувшее воскресенье погибли пять человек, в том числе трое детей. Ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Минэкономразвития РФ туроператорам и отельерам рекомендовали не взимать штрафы с туристов за отмену туров в Крым.