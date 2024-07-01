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Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Падение продаж туров в Крым через неделю после атаки ВСУ на Севастополь составляет 20-30%, при этом показатели бронирований продолжают заметно опережать уровень 2023 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным платформы для отелей Travelline, прирост броней по Крыму составляет 24% к прошлому году. Однако неделю назад, до трагедии, этот показатель был 53%, то есть снижение спроса - 27%. При этом цифры прироста продаж отелей Крыма на август, сентябрь, октябрь остаются чрезвычайно высокими - в два-три раза (выше) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В компании "Алеан" сообщили, что в первые дни после событий в Крыму доля аннуляций была выше обычной, однако к середине недели ситуация пришла в норму.

"По Крыму можно говорить о спаде в 20-30%, но спрос все равно выше прошлогоднего. Можно сказать, что сезон в Крыму продолжается без серьезных сбоев", - сказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

Она добавила, что у туроператора было много запросов на перебронирования с Севастополя на другие части Крыма.

"Рост потока по сравнению с прошлым годом сохраняется, но мы, скорее всего, увидим замедление динамики. Если в начале года у нас спрос на Крым вырос практически в три раза, то сейчас рост составляет 1,7-1,8 раза. Думаю, будет заметный отток туристов из Севастополя и западной части полуострова на южное - Ялта, Алушта, Гаспра, а также восточное побережье - прежде всего, Судак. Здесь открылся большой арт-центр "Тавриды", где проходят фестивали и происходит много интересного. И здесь, с точки зрения туристов, безопаснее", - сказала Домостроева.

В результате атаки ВСУ на Севастополь 23 июня погибли пять человек, в том числе трое детей. Ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Алеан Интурист Крым РСТ Севастополь Travelline
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