В больницах остаются 50 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В клиниках Севастополя на лечении с ранениями, полученными в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на город в воскресенье, остаются 50 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства города.

"На 10:00 в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, один пациент в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что с момента поступления на лечение выписано семь человек - четыре ребенка и трое взрослых.

Ранее сообщалось, что на лечение в московские клиники спецбортом МЧС в понедельник были направлены 22 человека - 12 детей и 10 взрослых.

По последним данным, в результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье погибли пять человек, включая троих детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.