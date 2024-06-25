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Авиасалон МАКС-2024 не состоится

Авиасалон МАКС-2024 не состоится
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС), ожидавшееся летом этого года в подмосковном Жуковском, отменяется, следует из распоряжения правительства РФ.

"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.

Об отмене МАКС-2024 в мае этого года сообщали три источника "Интерфакса" в авиаотрасли. Причину собеседники агентства не уточняли. Решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано, говорил один из собеседников агентства.

Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году (с 25 по 30 июля), однако мероприятие было отложено на 2024 год. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что решение было принято из соображений безопасности. Компания-устроитель АО "Авиасалон" уточняла, что МАКС состоится и в 2025 году.

МАКС проводится раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Организаторами являются Минпромторг и госкорпорация "Ростех", компания-устроитель - АО "Авиасалон". Впервые МАКС состоялся в 1993 году, а в последний на данный момент раз проводился с 20 по 25 июля 2021 года.

Авиасалон МАКС-2021

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