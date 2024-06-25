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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Кадыров поручил усилить меры безопасности в Чечне после терактов в Дагестане

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поручил усилить противодействие радикальной идеологии в республики после терактов в Дагестане.

"В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться.

"Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии. Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества", - добавил глава Чечни.

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23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района. Позже был задержан и арестован на 10 суток глава района Магомед Омаров. По предварительным данным, среди совершивших в воскресенье теракт в Дагестане боевиков был один из его сыновей.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.

Рамзан Кадыров Чечня Дагестан
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