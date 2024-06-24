Атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Выходцы из Сергокалинского района Дагестана участвовали в террористических атаках в Махачкале и Дербенте, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

"Мы сейчас провели заседание оперативного штаба и на нем определили, что основная фаза режима (контртеррористической операции, - "ИФ"), который был объявлен на территории Махачкалы и Дербента, завершена, в настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по тем материалам, которые на сегодняшний день являются необходимыми для принятия последующих решений. Вы знаете что, возбуждены уголовные дела по вчерашним событиям (...) Те, кто вчера находился на острие совершения этих террористических атак, оказались выходцами из Сергокалинского района", - сказал Меликов.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

По данным Минздрава республики, погибли 20 человек, 46 пострадали. Состояние семи раненых оценивается как тяжелое. По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских.

Ликвидированы шесть боевиков.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.