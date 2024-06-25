Число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Скончался еще один дагестанский полицейский, тяжело раненный в результате атаки террористов в минувшие выходные, сообщил глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов в своем телеграм-канале утром. Он отметил, что погибшему сержанту было 24 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной городской больнице Дербента, сержант полиции Нариман Насруллаев находился в отделении реанимационной терапии и "был в крайне тяжёлом состоянии". "Сейчас там остаются 5 человек: трое в средней степени тяжести и двое - в тяжёлой", - сказали в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате воскресных терактов в Дагестане погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских, еще 26 человек пострадали.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале.

Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергей Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.