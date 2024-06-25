Путин наградил полицейских, отражавших террористическую атаку в Дагестане

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудников МВД, принимавших участие в отражении террористической атаки в Дагестане в воскресенье.

Указ президент опубликован на официальном портале правовых актов во вторник.

"За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки", орденом Мужества награждены 20 полицейских, из них 15 - посмертно, говорится в указе. Среди награжденных - подполковник Мавлудин Хидирнабиев (посмертно), капитан Сейфелмелук Гаджиалиев (посмертно), старшие лейтенанты полиции Тамерлан Ибрагимов (посмертно), Эйнар Исмаилов (посмертно), Дмитрий Росляков, лейтенанты Ахмед Казимагомедов (посмертно), Магомед Магомедов (посмертно), Виталий Мезенцев (посмертно), Юрий Лучников, младшие лейтенанты Мугудин Бутаев (посмертно), Тамерлан Гасанбеков (посмертно).

Медалью "За храбрость" второй степени награждены 10 полицейских.

"За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов" орденом Мужества награжден (посмертно) Николай Котельников, протоиерей, настоятель местной религиозной организации православного Прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Медалью "За отвагу" награжден (посмертно) Михаил Вавилин, охранник местной религиозной организации православного Прихода Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике объявлен траур с 24 по 26 июня.