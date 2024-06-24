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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Траур объявлен в Дагестане с 24 по 26 июня в связи с нападениями боевиков в Дербенте и Махачкале, все развлекательные мероприятия отменены в республике, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

"24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные в Дагестане, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В этих городах введен режим контртеррористической операции

По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации пяти боевиков в Дагестане, Меликов заявил об уничтожении шести бандитов.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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