Ложное сообщение о захвате заложников поступило в полицию Дербента

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полиция оцепила район в дагестанском Дербенте из-за ложного сообщения о захвате заложников, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"На улице Пашабекова возле ресторана "Хаял" в Дербенте поступило ложное сообщение о захвате заложников. Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе ложное сообщение об опасном происшествии в Дербенте за сегодня.

Ранее сообщалось, что из-за ложного сообщения о вооруженном мужчине в центре Махачкалы был оцеплен район Университетской площади.