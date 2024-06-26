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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Ложное сообщение о захвате заложников поступило в полицию Дербента

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полиция оцепила район в дагестанском Дербенте из-за ложного сообщения о захвате заложников, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"На улице Пашабекова возле ресторана "Хаял" в Дербенте поступило ложное сообщение о захвате заложников. Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе ложное сообщение об опасном происшествии в Дербенте за сегодня.

Ранее сообщалось, что из-за ложного сообщения о вооруженном мужчине в центре Махачкалы был оцеплен район Университетской площади.

Дербент Университетская площадь Махачкала
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