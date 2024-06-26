В МИД РФ назвали анахронизмом санкции Совбеза ООН против КНДР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР стали анахронизмом, они ведут к ухудшению жизни людей в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Меры Совета Безопасности в отношении КНДР стали сегодня абсолютным анахронизмом, отнюдь небезобидным, с учетом тех негативных последствий, которые они оказывают на народное хозяйство и население этой страны", - сказала Захарова в среду на брифинге в Санкт-Петербурге.

По словам дипломата, "Россия традиционно воспринимает вводимые СБ ООН ограничительные меры как одно из вспомогательных средств, позволяющих решать сложные задачи в области мира и безопасности в рамках, очерченных уставом всемирной организации".

"Санкции не могут и не должны десятилетиями висеть дамокловым мечом над целыми странами и народами только потому, что вздумалось с их помощью додавить непокорного геополитического оппонента, продавить свои интересы. И уж тем более они не должны вести к тотальному ухудшению, а можно сказать даже обрушению прав человека, о которых так заботится Запад, уровня жизни людей", - заявила Захарова.

"Мы решительно противимся таким злоупотреблениям авторитетом СБ ООН, и Россия, будучи ответственным постоянным членом Совбеза, дорожит его международной репутацией", - сказала представитель МИД.

Захарова также раскритиковала заявления официального Сеула после визита президента РФ в КНДР о том, что он нарушает безопасность Южной Кореи, и она может пересмотреть свою позицию о поставках летальных вооружений Украине. "Подобный язык шантажа и угроз в адрес РФ категорически неприемлем", - заявила дипломат.

Она напомнила заявление президента РФ о том, что подписанный в Пхеньяне договор "носит исключительно оборонительный характер, и Южной Корее не о чем беспокоиться".

Что касается обвинений в разжигании конфликта на Украине со стороны южнокорейского руководства, то, по словам Захаровой, "подобные нападки просто неприличны".

"В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - заявила Захарова.

"Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейские вооружения и военная техника передаются украинским неонацистов для ударов по территории России и убийства мирных жителей", - добавила представитель МИД.