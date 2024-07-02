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КНДР испытала новую тактическую баллистическую ракету

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пхеньян успешно испытал новую тактическую баллистическую ракету, способную нести сверхкрупную боеголовку в 4,5 тонны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР 1 июля успешно произвело испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты "Хвасонпхо-11да-4,5", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта ракета нового типа предназначена "для сверхкрупной боеголовки весом 4,5 тонн".

При этом, как пояснило агентство, "испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания".

ЦТАК подчеркивает "важное значение" результата произведенного испытания.

Кроме того, главное управление ракетостроения сообщило, что в июле "произведет испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты "Хвасонпхо-11да-4,5" для подтверждения ее полетных особенностей на расстоянии до 250-километровой средней дальности, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки".

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР в понедельник утром произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 5:05 понедельника (23:05 по Москве) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 5:15 (23:15 по Москве).

Ракета малой дальности пролетела около 600км. Вторая баллистическая ракета пролетела порядка 120 км.

КНДР Ренхап
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