Путин призвал пересмотреть санкции против КНДР с учетом "развития человечества"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Некоторые ограничительные меры в отношении КНДР могут быть пересмотрены с учетом современного уровня развития человечества, считает президент РФ Владимир Путин.

"Я уже говорил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, что некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, выглядят очень странно", - сказал Путин журналистам.

"Что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом эмиграции, это странно выглядит. Это к чему ведет? Это ведет к тому, чтобы семьи, даже если они в очень сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно? Санкции, которые вводятся по политическим соображениям должны соответствовать современному уровню развития человечества", - подчеркнул он.

"Нам нужно всем вместе подумать о том, как и что нужно менять в этом санкционном решении", - заявил Путин.

"Что касается санкций в отношении КНДР: я отдаю себе отчет в том, что сегодня пересмотреть их обычными способами практически невозможно, но работать над этим нужно", - сказал глава государства в ходе брифинга в Ханое.

Президент РФ отметил при этом, что отдельные положения санкций со стороны ООН в отношении КНДР устарели и нуждаются в отмене.

"Отдельные инструменты, предложенные и согласованные в свое время под аранжировкой США, утрачивают всякую силу и смысл, и гуманитарные начала того, ради чего они принимались, поэтому мы эту работу будем начинать и продолжать", - сказал Путин.

"Как у нас в народе говорят – вода камень точит", - добавил он.