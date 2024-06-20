Поиск

Путин призвал пересмотреть санкции против КНДР с учетом "развития человечества"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Некоторые ограничительные меры в отношении КНДР могут быть пересмотрены с учетом современного уровня развития человечества, считает президент РФ Владимир Путин.

"Я уже говорил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, что некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, выглядят очень странно", - сказал Путин журналистам.

"Что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом эмиграции, это странно выглядит. Это к чему ведет? Это ведет к тому, чтобы семьи, даже если они в очень сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно? Санкции, которые вводятся по политическим соображениям должны соответствовать современному уровню развития человечества", - подчеркнул он.

"Нам нужно всем вместе подумать о том, как и что нужно менять в этом санкционном решении", - заявил Путин.

"Что касается санкций в отношении КНДР: я отдаю себе отчет в том, что сегодня пересмотреть их обычными способами практически невозможно, но работать над этим нужно", - сказал глава государства в ходе брифинга в Ханое.

Президент РФ отметил при этом, что отдельные положения санкций со стороны ООН в отношении КНДР устарели и нуждаются в отмене.

"Отдельные инструменты, предложенные и согласованные в свое время под аранжировкой США, утрачивают всякую силу и смысл, и гуманитарные начала того, ради чего они принимались, поэтому мы эту работу будем начинать и продолжать", - сказал Путин.

"Как у нас в народе говорят – вода камень точит", - добавил он.

Визит Владимира Путина в КНДР

12
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портреты Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна
Владимир Путин КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Путин ввел санкции против КНДР

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР

Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР

Путин считает, что превентивный ядерный удар в доктрине РФ не нужен

Путин увязал возможность изменения ядерной доктрины с решениями Запада

Арестованный Тимур Иванов освобожден от должности замглавы Минобороны РФ

Голикова сообщила о снижении в РФ числа курящих мужчин вдвое с 2009 года

Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено

Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина

Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина

Число госпитализированных с ботулизмом в РФ увеличилось до 301 человека

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });