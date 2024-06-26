Машинист сошедшего с рельсов поезда в Коми экстренно затормозил из-за повреждения насыпи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Механическое повреждение железнодорожной насыпи могло спровоцировать сход с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, оценив визуально состояние насыпи с железнодорожным полотном. Насыпь была повреждена. По предварительным данным, ее могло размыть", - сказали в экстренных службах.

Вечером 26 июня на перегоне Инта-Угольный в республике Коми сошли с рельсов девять из 14 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск.

Как сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР, "предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется". По данным экстренных служб, в результате ЧП есть пострадавшие.

В РЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в Коми приостановлено из-за схода в 18:12 по Москве пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск.

К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.