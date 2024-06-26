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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов в Коми

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более половины вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в среду.

Сошли с рельсов девять из 14 вагонов поезда Воркута-Новороссийск, уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, ЧП произошло на фоне экстренного торможения состава.

Несколько человек пострадали, им оказывают помощь на месте, сказали в экстренных службах.

Коми Воркута Новороссийск
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