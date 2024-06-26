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Возбуждено уголовное дело о сходе вагонов пассажирского поезда в Коми

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Причины схода вагонов поезда "Воркута-Новороссийск" в республике Коми будут расследоваться в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

В РоссииДевять вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов в КомиЧитать подробнее

Дело возбуждено Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале управления.

В ведомстве отметили, что вечером 26 июня поступило сообщение о том, что на перегоне Инта - Угольный в республике Коми сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута - Новороссийск.

"Предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Воркута Новороссийск
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