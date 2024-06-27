Глава КС РФ считает, что для роботов нужно ввести особый правовой режим

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Признание искусственного интеллекта (ИИ) субъектом права по модели человека однозначно неприемлемо в конституционно-правовом контексте, однако роботам требуется отдельный правовой режим, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Постановка вопроса о сколько-нибудь автономной правосубъектности искусственного интеллекта не то что преждевременна, но, будучи своего рода троянским конем трансгуманизма, в конституционно-правовом плане принципиально неприемлема. Признать особый правовой режим (правовое положение) роботов, наверное, нужно. Однако новеллы не должны носить революционный характер", - сказал Зорькин в четверг на Петербургском международном юридическом форуме с лекцией "Право и вызовы искусственного интеллекта".

Зорькин высказал мнение, что отрицательный ответ на вопрос, подобен ли ИИ человеку, очевиден, а логика защиты конституционной идентичности в обозримом будущем должна исходить из исключения возможности обладания какими бы то ни было классами ИИ правосубъектностью по модели физического лица. В противном случае это может обернуться лазейкой для злоупотреблений со стороны отдельных бенефициаров ИИ и брешью в защите человечества от киберугроз, полагает Зорькин.

В связи с этим правовое регулирование должно помочь поставить заслон на пути неправомерного использования высоких технологий и обеспечить действенный контроль, включая беспрепятственную и не влекущую катастрофических последствий возможность полного отключения ИИ в чрезвычайной ситуации.

Зорькин считает, что правовое положение ИИ следует конструировать, исходя из обеспечения безусловной безопасности и эффективной ответственности за причиненный им ущерб, и ее должно понести физическое или юридическое лицо, которое произвело или применило технологию.

"Ошибка системы есть ошибка ее создателя. Деликатная ответственность за ошибку робота может устанавливаться как общими нормами гражданского права, так и специальными законоположениями, но в любом случае отвечать должен человек - индивид или коллективный субъект: программист, производитель, пользователь и иные лица в зависимости от формы и степени их вины, а также тяжести наступивших последствий", - сказал Зорькин.

Он добавил, что упростить административные и судебные разбирательства можно через механизмы распределения ответственности, освобождения от нее, обязательного ее страхования, а также через выработку соответствующих стандартов доказывания.