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Бьорн Ульвеус из ABBA предостерег музыкантов о возможном ущербе из-за ИИ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генеративный (создающий контент и используемый, например, в ChatGPT - ИФ) искусственный интеллект "способен нанести огромный ущерб" музыкантам, полагает сооснователь шведской группы ABBA и президент Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) Бьорн Ульвеус.

CISAC процитировала Ульвеуса в публикации об экономическом исследовании, которое показало, что музыкальной отрасли грозит значительное падение доходов, поскольку ИИ обучается на ее произведениях и затем вытесняет их своими.

Значительную часть творческой продукции, используемой для обучения генеративного ИИ, предоставляют авторы музыки и аудиовизуальных произведений, но к 2028 году они рискуют потерять из-за этой технологии 24% и 21% своих доходов соответственно, говорится в исследовании. В совокупности это составит 22 млрд евро за пять лет. В то же время доходы поставщиков генеративного ИИ в музыкальной и аудиовизуальной сфере составят в 2028 году 9 млрд евро против нынешних 300 млн евро.

CISAC отмечает, что генеративный ИИ в ближайшие пять лет "обогатит технологические компании, но при этом поставит под существенную угрозу доходы творческих людей". По словам организации, "речь идет о доходах, полученных непосредственно от нелицензионного воспроизведения авторских произведений, что представляет собой передачу экономической ценности от авторов компаниям, занимающимся разработкой ИИ".

Ульвеус сказал Financial Times, что считает "очень несправедливой" ситуацию, когда технологические компании могут использовать работы музыкантов без разрешения и выплаты вознаграждения. По его мнению, важно принять законы, которые бы защищали права тех, кто занимается творчеством, и способствовали бы справедливой оплате их труда.

Несмотря на свои опасения, Ульвеус поддерживает использование ИИ в творческом процессе и заявляет, что эта технология произведет "крупнейшую революцию" в музыке. По его словам, лучшие модели ИИ могут направить творчество в "неожиданное русло".

Классика ABBA была упомянута в судебном иске, поданном в этом году звукозаписывающими компаниями против ИИ-стартапов Suno и Udio. В иске утверждалось, что при создании песен компании незаконно использовали технологии копирования музыки, защищенной авторским правом. В качестве примера приводилась песня "Prancing Queen", очень похожая на известную композицию шведской группы.

Suno и Udio отвергли претензии, заявив, что их технология генерирует совершенно новую музыку и что использование ими существующего материала является добросовестным.

ABBA CISAC Бьорн Ульвеус Udio Suno
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