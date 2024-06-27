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В больницах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя

19 пострадавших в Дагестане продолжают лечение в стационарах, сообщили в Минздраве РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находятся 66 пострадавших при обстреле Севастополя, девять пациентов остаются в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя, в их числе 23 ребенка. 22 пациента продолжают лечение в федеральных центрах и больницах Москвы. Состояние девяти пациентов врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам в четверг.

Кроме того, 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шестеро из них в тяжелом состоянии. Шесть человек выписаны из больниц.

"По итогам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров принято решение о транспортировке одного из пострадавших на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России. Транспортировка будет осуществлена сегодня", - сообщил Кузнецов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в больницах Севастополя остаются 11 детей. Они в удовлетворительном состоянии, ожидается их скорая выписка.

"12 ребят лечатся в Москве. У четверых - состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Остальные в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном", - сказала Львова-Белова, слова которой приводятся в ее телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье, 23 июня погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Алексей Кузнецов Минздрав РФ Дагестан Севастополь
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