В Совбезе РФ ожидают, что НАТО разместит в Финляндии дополнительные войска и вооружения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время Финляндия станет площадкой для дополнительного размещения войск и ударного вооружения Североатлантического альянса (НАТО), считает первый заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

"В ближайшей перспективе следует ожидать, что эта страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений альянса", - говорится в статье Нургалиева, размещенной на сайте Совбеза.

В ней Нургалиев напомнил, что в начале 2024 года в рамках блоковой дисциплины Хельсинки разрешили авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, а также предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам.

"Более того, в Финляндии предполагается размещение штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент А. Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия", - заявил Нургалиев.